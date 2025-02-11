Moedas / MHO
MHO: M/I Homes Inc
150.85 USD 1.08 (0.71%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MHO para hoje mudou para -0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 150.85 e o mais alto foi 152.83.
Veja a dinâmica do par de moedas M/I Homes Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
150.85 152.83
Faixa anual
100.22 176.18
- Fechamento anterior
- 151.93
- Open
- 151.63
- Bid
- 150.85
- Ask
- 151.15
- Low
- 150.85
- High
- 152.83
- Volume
- 35
- Mudança diária
- -0.71%
- Mudança mensal
- 5.06%
- Mudança de 6 meses
- 31.68%
- Mudança anual
- -12.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh