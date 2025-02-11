クォートセクション
通貨 / MHO
MHO: M/I Homes Inc

152.31 USD 0.38 (0.25%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MHOの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり150.08の安値と153.40の高値で取引されました。

M/I Homes Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
150.08 153.40
1年のレンジ
100.22 176.18
以前の終値
151.93
始値
151.63
買値
152.31
買値
152.61
安値
150.08
高値
153.40
出来高
547
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
6.07%
6ヶ月の変化
32.95%
1年の変化
-11.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K