通貨 / MHO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MHO: M/I Homes Inc
152.31 USD 0.38 (0.25%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MHOの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり150.08の安値と153.40の高値で取引されました。
M/I Homes Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MHO News
- M/I Homes (MHO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- M/I Homes (MHO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- M/I Homes outlook revised to positive by S&P on strong credit metrics
- Wall Street Bulls Look Optimistic About M/I Homes (MHO): Should You Buy?
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- M/I Homes Breaks Out As A Part Of The Builder Bearish To Bullish Reversal (NYSE:MHO)
- M/I Homes Q2 2025 slides: Record revenue amid margin pressure
- M/I Homes, Inc. (MHO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- M/I Homes MHO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, M/I Homes (MHO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- M/I Homes (MHO) Misses Q2 Earnings Estimates
- M/I Homes revenue beats estimates, stock edges higher
- M/I Homes earnings matched, revenue topped estimates
- M/I Homes (MHO) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Ahead of M/I Homes (MHO) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- M/I Homes: There's Opportunity In Uncertainty (NYSE:MHO)
- M/I Homes: Cheap, But For Good Reasons (NYSE:MHO)
- M/I Homes, Inc. Announces Second Quarter Webcast
- M/I Homes shareholders approve key proposals at annual meeting
- Hovnanian Enterprises (HOV): Shares Are Too Cheap To Pass Up
- James Hardie Industries: Hard To Be Optimistic (NYSE:JHX)
- M/I Homes: Homebuilders Face Greatest Crisis Since 2008 (NYSE:MHO)
1日のレンジ
150.08 153.40
1年のレンジ
100.22 176.18
- 以前の終値
- 151.93
- 始値
- 151.63
- 買値
- 152.31
- 買値
- 152.61
- 安値
- 150.08
- 高値
- 153.40
- 出来高
- 547
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 6.07%
- 6ヶ月の変化
- 32.95%
- 1年の変化
- -11.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K