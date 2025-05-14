Dövizler / MHO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MHO: M/I Homes Inc
147.57 USD 4.74 (3.11%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MHO fiyatı bugün -3.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 147.02 ve Yüksek fiyatı olarak 152.05 aralığında işlem gördü.
M/I Homes Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MHO haberleri
- Micron Rips Higher Ahead Of Earnings, Helped By Booming AI Demand
- M/I Homes kredi imkanını değiştirerek borçlanma kapasitesini 900 milyon dolara yükseltti
- M/I Homes amends credit facility, increases borrowing capacity to $900 million
- M/I Homes kredi imkanını 2030’a kadar 900 milyon dolara yükseltti
- M/I Homes extends credit facility to $900 million through 2030
- M/I Homes (MHO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- M/I Homes (MHO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- M/I Homes outlook revised to positive by S&P on strong credit metrics
- Wall Street Bulls Look Optimistic About M/I Homes (MHO): Should You Buy?
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- M/I Homes Breaks Out As A Part Of The Builder Bearish To Bullish Reversal (NYSE:MHO)
- M/I Homes Q2 2025 slides: Record revenue amid margin pressure
- M/I Homes, Inc. (MHO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- M/I Homes MHO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, M/I Homes (MHO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- M/I Homes (MHO) Misses Q2 Earnings Estimates
- M/I Homes revenue beats estimates, stock edges higher
- M/I Homes earnings matched, revenue topped estimates
- M/I Homes (MHO) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Ahead of M/I Homes (MHO) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- M/I Homes: There's Opportunity In Uncertainty (NYSE:MHO)
- M/I Homes: Cheap, But For Good Reasons (NYSE:MHO)
- M/I Homes, Inc. Announces Second Quarter Webcast
- M/I Homes shareholders approve key proposals at annual meeting
Günlük aralık
147.02 152.05
Yıllık aralık
100.22 176.18
- Önceki kapanış
- 152.31
- Açılış
- 150.22
- Satış
- 147.57
- Alış
- 147.87
- Düşük
- 147.02
- Yüksek
- 152.05
- Hacim
- 497
- Günlük değişim
- -3.11%
- Aylık değişim
- 2.77%
- 6 aylık değişim
- 28.81%
- Yıllık değişim
- -14.22%
21 Eylül, Pazar