MHO: M/I Homes Inc

147.57 USD 4.74 (3.11%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MHO fiyatı bugün -3.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 147.02 ve Yüksek fiyatı olarak 152.05 aralığında işlem gördü.

M/I Homes Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
147.02 152.05
Yıllık aralık
100.22 176.18
Önceki kapanış
152.31
Açılış
150.22
Satış
147.57
Alış
147.87
Düşük
147.02
Yüksek
152.05
Hacim
497
Günlük değişim
-3.11%
Aylık değişim
2.77%
6 aylık değişim
28.81%
Yıllık değişim
-14.22%
21 Eylül, Pazar