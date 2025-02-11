KurseKategorien
Währungen / MHO
Zurück zum Aktien

MHO: M/I Homes Inc

152.31 USD 0.38 (0.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MHO hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 150.08 bis zu einem Hoch von 153.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die M/I Homes Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MHO News

Tagesspanne
150.08 153.40
Jahresspanne
100.22 176.18
Vorheriger Schlusskurs
151.93
Eröffnung
151.63
Bid
152.31
Ask
152.61
Tief
150.08
Hoch
153.40
Volumen
547
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
6.07%
6-Monatsänderung
32.95%
Jahresänderung
-11.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K