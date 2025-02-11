Währungen / MHO
MHO: M/I Homes Inc
152.31 USD 0.38 (0.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MHO hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 150.08 bis zu einem Hoch von 153.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die M/I Homes Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MHO News
- M/I Homes (MHO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- M/I Homes (MHO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- M/I Homes outlook revised to positive by S&P on strong credit metrics
- Wall Street Bulls Look Optimistic About M/I Homes (MHO): Should You Buy?
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- M/I Homes Breaks Out As A Part Of The Builder Bearish To Bullish Reversal (NYSE:MHO)
- M/I Homes Q2 2025 slides: Record revenue amid margin pressure
- M/I Homes, Inc. (MHO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- M/I Homes MHO Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, M/I Homes (MHO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- M/I Homes (MHO) Misses Q2 Earnings Estimates
- M/I Homes revenue beats estimates, stock edges higher
- M/I Homes earnings matched, revenue topped estimates
- M/I Homes (MHO) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Ahead of M/I Homes (MHO) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- M/I Homes: There's Opportunity In Uncertainty (NYSE:MHO)
- M/I Homes: Cheap, But For Good Reasons (NYSE:MHO)
- M/I Homes, Inc. Announces Second Quarter Webcast
- M/I Homes shareholders approve key proposals at annual meeting
- Hovnanian Enterprises (HOV): Shares Are Too Cheap To Pass Up
- James Hardie Industries: Hard To Be Optimistic (NYSE:JHX)
- M/I Homes: Homebuilders Face Greatest Crisis Since 2008 (NYSE:MHO)
Tagesspanne
150.08 153.40
Jahresspanne
100.22 176.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 151.93
- Eröffnung
- 151.63
- Bid
- 152.31
- Ask
- 152.61
- Tief
- 150.08
- Hoch
- 153.40
- Volumen
- 547
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 6.07%
- 6-Monatsänderung
- 32.95%
- Jahresänderung
- -11.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K