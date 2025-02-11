Валюты / MHO
MHO: M/I Homes Inc
150.39 USD 1.92 (1.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MHO за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 149.21, а максимальная — 152.57.
Следите за динамикой M/I Homes Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MHO
Дневной диапазон
149.21 152.57
Годовой диапазон
100.22 176.18
- Предыдущее закрытие
- 152.31
- Open
- 151.61
- Bid
- 150.39
- Ask
- 150.69
- Low
- 149.21
- High
- 152.57
- Объем
- 609
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- 4.74%
- 6-месячное изменение
- 31.28%
- Годовое изменение
- -12.58%
