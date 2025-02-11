货币 / MHO
MHO: M/I Homes Inc
150.39 USD 1.92 (1.26%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MHO汇率已更改-1.26%。当日，交易品种以低点149.21和高点152.57进行交易。
关注M/I Homes Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
149.21 152.57
年范围
100.22 176.18
- 前一天收盘价
- 152.31
- 开盘价
- 151.61
- 卖价
- 150.39
- 买价
- 150.69
- 最低价
- 149.21
- 最高价
- 152.57
- 交易量
- 609
- 日变化
- -1.26%
- 月变化
- 4.74%
- 6个月变化
- 31.28%
- 年变化
- -12.58%
