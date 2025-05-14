CotationsSections
Devises / MHO
MHO: M/I Homes Inc

147.57 USD 4.74 (3.11%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MHO a changé de -3.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 147.02 et à un maximum de 152.05.

Suivez la dynamique M/I Homes Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
147.02 152.05
Range Annuel
100.22 176.18
Clôture Précédente
152.31
Ouverture
150.22
Bid
147.57
Ask
147.87
Plus Bas
147.02
Plus Haut
152.05
Volume
497
Changement quotidien
-3.11%
Changement Mensuel
2.77%
Changement à 6 Mois
28.81%
Changement Annuel
-14.22%
20 septembre, samedi