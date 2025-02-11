Divisas / MHO
MHO: M/I Homes Inc
151.93 USD 1.54 (1.02%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MHO de hoy ha cambiado un 1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 149.52, mientras que el máximo ha alcanzado 158.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas M/I Homes Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
149.52 158.43
Rango anual
100.22 176.18
- Cierres anteriores
- 150.39
- Open
- 151.07
- Bid
- 151.93
- Ask
- 152.23
- Low
- 149.52
- High
- 158.43
- Volumen
- 1.051 K
- Cambio diario
- 1.02%
- Cambio mensual
- 5.81%
- Cambio a 6 meses
- 32.62%
- Cambio anual
- -11.69%
