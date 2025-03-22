Moedas / LEGH
LEGH: Legacy Housing Corporation
27.39 USD 0.16 (0.59%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LEGH para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.31 e o mais alto foi 27.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Legacy Housing Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
27.31 27.65
Faixa anual
21.60 29.45
- Fechamento anterior
- 27.23
- Open
- 27.53
- Bid
- 27.39
- Ask
- 27.69
- Low
- 27.31
- High
- 27.65
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- -0.65%
- Mudança de 6 meses
- 9.78%
- Mudança anual
- 1.18%
