Dövizler / LEGH
LEGH: Legacy Housing Corporation
27.22 USD 0.66 (2.37%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LEGH fiyatı bugün -2.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.98 ve Yüksek fiyatı olarak 28.21 aralığında işlem gördü.
Legacy Housing Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LEGH haberleri
- Legacy Housing Corporation: More Upside Is Warranted (NASDAQ:LEGH)
- Legacy Housing Corporation (LEGH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Legacy Housing Q2 2025 beats expectations with strong revenue
- Legacy Housing stock initiated with Buy rating at Texas Capital
- Legacy Housing Stock: Moving On Up (NASDAQ:LEGH)
Günlük aralık
26.98 28.21
Yıllık aralık
21.60 29.45
- Önceki kapanış
- 27.88
- Açılış
- 27.75
- Satış
- 27.22
- Alış
- 27.52
- Düşük
- 26.98
- Yüksek
- 28.21
- Hacim
- 297
- Günlük değişim
- -2.37%
- Aylık değişim
- -1.27%
- 6 aylık değişim
- 9.10%
- Yıllık değişim
- 0.55%
21 Eylül, Pazar