通貨 / LEGH
LEGH: Legacy Housing Corporation
27.88 USD 0.65 (2.39%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LEGHの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり27.31の安値と28.00の高値で取引されました。
Legacy Housing Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.31 28.00
1年のレンジ
21.60 29.45
- 以前の終値
- 27.23
- 始値
- 27.53
- 買値
- 27.88
- 買値
- 28.18
- 安値
- 27.31
- 高値
- 28.00
- 出来高
- 249
- 1日の変化
- 2.39%
- 1ヶ月の変化
- 1.12%
- 6ヶ月の変化
- 11.74%
- 1年の変化
- 2.99%
