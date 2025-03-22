Devises / LEGH
LEGH: Legacy Housing Corporation
27.22 USD 0.66 (2.37%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LEGH a changé de -2.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.98 et à un maximum de 28.21.
Suivez la dynamique Legacy Housing Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LEGH Nouvelles
Range quotidien
26.98 28.21
Range Annuel
21.60 29.45
- Clôture Précédente
- 27.88
- Ouverture
- 27.75
- Bid
- 27.22
- Ask
- 27.52
- Plus Bas
- 26.98
- Plus Haut
- 28.21
- Volume
- 297
- Changement quotidien
- -2.37%
- Changement Mensuel
- -1.27%
- Changement à 6 Mois
- 9.10%
- Changement Annuel
- 0.55%
20 septembre, samedi