CotationsSections
Devises / LEGH
Retour à Actions

LEGH: Legacy Housing Corporation

27.22 USD 0.66 (2.37%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LEGH a changé de -2.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.98 et à un maximum de 28.21.

Suivez la dynamique Legacy Housing Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LEGH Nouvelles

Range quotidien
26.98 28.21
Range Annuel
21.60 29.45
Clôture Précédente
27.88
Ouverture
27.75
Bid
27.22
Ask
27.52
Plus Bas
26.98
Plus Haut
28.21
Volume
297
Changement quotidien
-2.37%
Changement Mensuel
-1.27%
Changement à 6 Mois
9.10%
Changement Annuel
0.55%
20 septembre, samedi