Valute / LEGH
LEGH: Legacy Housing Corporation

27.22 USD 0.66 (2.37%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LEGH ha avuto una variazione del -2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.98 e ad un massimo di 28.21.

Segui le dinamiche di Legacy Housing Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LEGH News

Intervallo Giornaliero
26.98 28.21
Intervallo Annuale
21.60 29.45
Chiusura Precedente
27.88
Apertura
27.75
Bid
27.22
Ask
27.52
Minimo
26.98
Massimo
28.21
Volume
297
Variazione giornaliera
-2.37%
Variazione Mensile
-1.27%
Variazione Semestrale
9.10%
Variazione Annuale
0.55%
20 settembre, sabato