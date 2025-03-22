Валюты / LEGH
LEGH: Legacy Housing Corporation
27.67 USD 0.28 (1.02%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LEGH за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.96, а максимальная — 27.78.
Следите за динамикой Legacy Housing Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LEGH
- Legacy Housing Corporation: More Upside Is Warranted (NASDAQ:LEGH)
- Legacy Housing Corporation (LEGH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Legacy Housing Q2 2025 beats expectations with strong revenue
- Jones Lang LaSalle (JLL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cushman & Wakefield (CWK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Legacy Housing stock initiated with Buy rating at Texas Capital
- B.Riley sets Legacy Housing stock target at $26 with neutral rating
- Hovnanian Enterprises (HOV): Shares Are Too Cheap To Pass Up
- Legacy Housing Stock: Moving On Up (NASDAQ:LEGH)
Дневной диапазон
26.96 27.78
Годовой диапазон
21.60 29.45
- Предыдущее закрытие
- 27.39
- Open
- 27.19
- Bid
- 27.67
- Ask
- 27.97
- Low
- 26.96
- High
- 27.78
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- 10.90%
- Годовое изменение
- 2.22%
