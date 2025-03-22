Währungen / LEGH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LEGH: Legacy Housing Corporation
27.41 USD 0.47 (1.69%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LEGH hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.13 bis zu einem Hoch von 28.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Legacy Housing Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LEGH News
- Legacy Housing Corporation: More Upside Is Warranted (NASDAQ:LEGH)
- Legacy Housing Corporation (LEGH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Legacy Housing Q2 2025 beats expectations with strong revenue
- Jones Lang LaSalle (JLL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cushman & Wakefield (CWK) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Legacy Housing stock initiated with Buy rating at Texas Capital
- B.Riley sets Legacy Housing stock target at $26 with neutral rating
- Hovnanian Enterprises (HOV): Shares Are Too Cheap To Pass Up
- Legacy Housing Stock: Moving On Up (NASDAQ:LEGH)
Tagesspanne
27.13 28.21
Jahresspanne
21.60 29.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.88
- Eröffnung
- 27.75
- Bid
- 27.41
- Ask
- 27.71
- Tief
- 27.13
- Hoch
- 28.21
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -1.69%
- Monatsänderung
- -0.58%
- 6-Monatsänderung
- 9.86%
- Jahresänderung
- 1.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K