LEGH
LEGH: Legacy Housing Corporation

27.41 USD 0.47 (1.69%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LEGH hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.13 bis zu einem Hoch von 28.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Legacy Housing Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

LEGH News

Tagesspanne
27.13 28.21
Jahresspanne
21.60 29.45
Vorheriger Schlusskurs
27.88
Eröffnung
27.75
Bid
27.41
Ask
27.71
Tief
27.13
Hoch
28.21
Volumen
52
Tagesänderung
-1.69%
Monatsänderung
-0.58%
6-Monatsänderung
9.86%
Jahresänderung
1.26%
