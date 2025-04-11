- Visão do mercado
LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
A taxa do LBO para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.82 e o mais alto foi 28.85.
Veja a dinâmica do par de moedas EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LBO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LBO hoje?
Hoje EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) está avaliado em 28.84. O instrumento é negociado dentro de 28.82 - 28.85, o fechamento de ontem foi 28.81, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LBO em tempo real.
As ações de EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF está avaliado em 28.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.88% e USD. Monitore os movimentos de LBO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LBO?
Você pode comprar ações de EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) pelo preço atual 28.84. Ordens geralmente são executadas perto de 28.84 ou 29.14, enquanto 4 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LBO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LBO?
Investir em EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF envolve considerar a faixa anual 25.59 - 35.33 e o preço atual 28.84. Muitos comparam -0.31% e -1.23% antes de enviar ordens em 28.84 ou 29.14. Estude as mudanças diárias de preço de LBO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
O maior preço de WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) no último ano foi 35.33. As ações oscilaram bastante dentro de 25.59 - 35.33, e a comparação com 28.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
O menor preço de WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) no ano foi 25.59. A comparação com o preço atual 28.84 e 25.59 - 35.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LBO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LBO?
No passado EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.81 e -10.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.81
- Open
- 28.82
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Low
- 28.82
- High
- 28.85
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- -0.31%
- Mudança de 6 meses
- -1.23%
- Mudança anual
- -10.88%