LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
Il tasso di cambio LBO ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.82 e ad un massimo di 28.85.
Segui le dinamiche di EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LBO News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LBO oggi?
Oggi le azioni EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF sono prezzate a 28.84. Viene scambiato all'interno di 28.82 - 28.85, la chiusura di ieri è stata 28.81 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LBO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF pagano dividendi?
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF è attualmente valutato a 28.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LBO.
Come acquistare azioni LBO?
Puoi acquistare azioni EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF al prezzo attuale di 28.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.84 o 29.14, mentre 4 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LBO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LBO?
Investire in EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.59 - 35.33 e il prezzo attuale 28.84. Molti confrontano -0.31% e -1.23% prima di effettuare ordini su 28.84 o 29.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LBO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Il prezzo massimo di WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF nell'ultimo anno è stato 35.33. All'interno di 25.59 - 35.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.81 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Il prezzo più basso di WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) nel corso dell'anno è stato 25.59. Confrontandolo con gli attuali 28.84 e 25.59 - 35.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LBO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LBO?
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.81 e -10.88%.
- Chiusura Precedente
- 28.81
- Apertura
- 28.82
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Minimo
- 28.82
- Massimo
- 28.85
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- -0.31%
- Variazione Semestrale
- -1.23%
- Variazione Annuale
- -10.88%