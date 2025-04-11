LBO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hisse senedi 28.71 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.70 - 28.85 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 28.81 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. LBO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hisse senedi şu anda 28.71 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -11.28% ve USD değerlerini izler. LBO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LBO hisse senedi nasıl alınır? EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hisselerini şu anki 28.71 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.71 ve Ask 29.01 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.38% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LBO fiyat hareketlerini takip edin.

LBO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.59 - 35.33 ve mevcut fiyatı 28.71 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.71 veya Ask 29.01 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.76% ve 6 aylık değişim oranı -1.68% değerlerini karşılaştırır. LBO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 35.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.59 - 35.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 28.81 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF performansını takip edin.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.59 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.71 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.59 - 35.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LBO fiyat hareketlerini izleyin.