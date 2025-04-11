KurseKategorien
LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

28.84 USD 0.03 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LBO hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.82 bis zu einem Hoch von 28.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LBO heute?

Die Aktie von EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) notiert heute bei 28.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 28.82 - 28.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.81 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von LBO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LBO Dividenden?

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF wird derzeit mit 28.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LBO zu verfolgen.

Wie kaufe ich LBO-Aktien?

Sie können Aktien von EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) zum aktuellen Kurs von 28.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.84 oder 29.14 platziert, während 4 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LBO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LBO-Aktien?

Bei einer Investition in EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF müssen die jährliche Spanne 25.59 - 35.33 und der aktuelle Kurs 28.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.31% und -1.23%, bevor sie Orders zu 28.84 oder 29.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LBO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?

Der höchste Kurs von WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) im vergangenen Jahr lag bei 35.33. Innerhalb von 25.59 - 35.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) im Laufe des Jahres betrug 25.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.84 und der Spanne 25.59 - 35.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LBO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LBO statt?

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.81 und -10.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
28.82 28.85
Jahresspanne
25.59 35.33
Vorheriger Schlusskurs
28.81
Eröffnung
28.82
Bid
28.84
Ask
29.14
Tief
28.82
Hoch
28.85
Volumen
4
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
-0.31%
6-Monatsänderung
-1.23%
Jahresänderung
-10.88%
06 Oktober, Montag