- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
Der Wechselkurs von LBO hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.82 bis zu einem Hoch von 28.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LBO News
- Why Is Ares Management Stock Gaining Monday? - Ares Management (NYSE:ARES)
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Making Sense Of Private Markets: Liquidity, Risk And Opportunity
- Private Capital And Systemic Risk
- Trouble Brewing In Private Markets
- Private Equity-Backed Megadeals On Track To Surpass 2021 Record
- Payrolls, Private Equity, Perspective
- Capital Deployment Matters: A Smarter Way To Assess PE Returns
- Private Equity Exits Tilted Toward Trade Sales In H1 2025
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- It Pays To Be Optimistic
- Solving For 2025: Mid-Year Scorecard
- Global Private Equity Deal Value Up 19% In H1 2025
- GP Led Secondaries: What's Next?
- Private Equity And Private Credit: The New Frontier In ETF Markets
- Uncertain) Payoff From Alternative Investments: Many A Slip Between The Cup And The Lip?
- Selective Readings Of Data - Weekly Blog # 892
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Can Private Markets Gain Traction In 401(k) Plans?
- When Volatility Won’t Quit
- Venture Capital Seeks AI Winners As Private Equity Makes Infrastructure Play
- The Long Game: Why Private Markets May Thrive In Market Turmoil
- Potential Impact Of U.S. Tariffs: Private Equity Manager Perspectives
- March Private Equity Deal Value Reaches Highest Monthly Total In A Decade
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LBO heute?
Die Aktie von EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) notiert heute bei 28.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 28.82 - 28.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.81 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von LBO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LBO Dividenden?
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF wird derzeit mit 28.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LBO zu verfolgen.
Wie kaufe ich LBO-Aktien?
Sie können Aktien von EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) zum aktuellen Kurs von 28.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.84 oder 29.14 platziert, während 4 und 0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LBO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LBO-Aktien?
Bei einer Investition in EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF müssen die jährliche Spanne 25.59 - 35.33 und der aktuelle Kurs 28.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.31% und -1.23%, bevor sie Orders zu 28.84 oder 29.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LBO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Der höchste Kurs von WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) im vergangenen Jahr lag bei 35.33. Innerhalb von 25.59 - 35.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) im Laufe des Jahres betrug 25.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.84 und der Spanne 25.59 - 35.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LBO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LBO statt?
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.81 und -10.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.81
- Eröffnung
- 28.82
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Tief
- 28.82
- Hoch
- 28.85
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- -0.31%
- 6-Monatsänderung
- -1.23%
- Jahresänderung
- -10.88%