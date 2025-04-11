- Panorámica
LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
El tipo de cambio de LBO de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.82, mientras que el máximo ha alcanzado 28.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LBO News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LBO hoy?
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) se evalúa hoy en 28.84. El instrumento se negocia dentro de 28.82 - 28.85; el cierre de ayer ha sido 28.81 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LBO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF se evalúa actualmente en 28.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -10.88% y USD. Monitoree los movimientos de LBO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LBO?
Puede comprar acciones de EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) al precio actual de 28.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.84 o 29.14, mientras que 4 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LBO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LBO?
Invertir en EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.59 - 35.33 y el precio actual 28.84. Muchos comparan -0.31% y -1.23% antes de colocar órdenes en 28.84 o 29.14. Estudie los cambios diarios de precios de LBO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
El precio más alto de WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) en el último año ha sido 35.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.59 - 35.33, una comparación con 28.81 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF?
El precio más bajo de WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) para el año ha sido 25.59. La comparación con los actuales 28.84 y 25.59 - 35.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LBO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LBO?
En el pasado, EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.81 y -10.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.81
- Open
- 28.82
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Low
- 28.82
- High
- 28.85
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- -0.31%
- Cambio a 6 meses
- -1.23%
- Cambio anual
- -10.88%