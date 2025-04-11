- 概要
LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
LBOの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり28.82の安値と28.85の高値で取引されました。
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LBO News
よくあるご質問
LBO株の現在の価格は？
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株価は本日28.84です。28.82 - 28.85内で取引され、前日の終値は28.81、取引量は4に達しました。LBOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株は配当を出しますか？
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの現在の価格は28.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.88%やUSDにも注目します。LBOの動きはライブチャートで確認できます。
LBO株を買う方法は？
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株は現在28.84で購入可能です。注文は通常28.84または29.14付近で行われ、4や0.07%が市場の動きを示します。LBOの最新情報はライブチャートで確認できます。
LBO株に投資する方法は？
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFへの投資では、年間の値幅25.59 - 35.33と現在の28.84を考慮します。注文は多くの場合28.84や29.14で行われる前に、-0.31%や-1.23%と比較されます。LBOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株の最高値は？
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの過去1年の最高値は35.33でした。25.59 - 35.33内で株価は大きく変動し、28.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株の最低値は？
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF(LBO)の年間最安値は25.59でした。現在の28.84や25.59 - 35.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LBOの動きはライブチャートで確認できます。
LBOの株式分割はいつ行われましたか？
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.81、-10.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.81
- 始値
- 28.82
- 買値
- 28.84
- 買値
- 29.14
- 安値
- 28.82
- 高値
- 28.85
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.31%
- 6ヶ月の変化
- -1.23%
- 1年の変化
- -10.88%