LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

28.84 USD 0.03 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LBOの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり28.82の安値と28.85の高値で取引されました。

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

LBO株の現在の価格は？

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株価は本日28.84です。28.82 - 28.85内で取引され、前日の終値は28.81、取引量は4に達しました。LBOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株は配当を出しますか？

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの現在の価格は28.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.88%やUSDにも注目します。LBOの動きはライブチャートで確認できます。

LBO株を買う方法は？

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株は現在28.84で購入可能です。注文は通常28.84または29.14付近で行われ、4や0.07%が市場の動きを示します。LBOの最新情報はライブチャートで確認できます。

LBO株に投資する方法は？

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFへの投資では、年間の値幅25.59 - 35.33と現在の28.84を考慮します。注文は多くの場合28.84や29.14で行われる前に、-0.31%や-1.23%と比較されます。LBOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株の最高値は？

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの過去1年の最高値は35.33でした。25.59 - 35.33内で株価は大きく変動し、28.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFの株の最低値は？

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF(LBO)の年間最安値は25.59でした。現在の28.84や25.59 - 35.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LBOの動きはライブチャートで確認できます。

LBOの株式分割はいつ行われましたか？

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.81、-10.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.82 28.85
1年のレンジ
25.59 35.33
以前の終値
28.81
始値
28.82
買値
28.84
買値
29.14
安値
28.82
高値
28.85
出来高
4
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
-0.31%
6ヶ月の変化
-1.23%
1年の変化
-10.88%
06 10月, 月曜日