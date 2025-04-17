- Aperçu
LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
Le taux de change de LBO a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.82 et à un maximum de 28.85.
Suivez la dynamique EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LBO Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LBO aujourd'hui ?
L'action EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF est cotée à 28.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.82 - 28.85, a clôturé hier à 28.81 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de LBO présente ces mises à jour.
L'action EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF est actuellement valorisé à 28.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LBO.
Comment acheter des actions LBO ?
Vous pouvez acheter des actions EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF au cours actuel de 28.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.84 ou de 29.14, le 4 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LBO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LBO ?
Investir dans EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.59 - 35.33 et le prix actuel 28.84. Beaucoup comparent -0.31% et -1.23% avant de passer des ordres à 28.84 ou 29.14. Consultez le graphique du cours de LBO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF l'année dernière était 35.33. Au cours de 25.59 - 35.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.81 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF ?
Le cours le plus bas de WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) sur l'année a été 25.59. Sa comparaison avec 28.84 et 25.59 - 35.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LBO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LBO a-t-elle été divisée ?
EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.81 et -10.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.81
- Ouverture
- 28.82
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Plus Bas
- 28.82
- Plus Haut
- 28.85
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- -0.31%
- Changement à 6 Mois
- -1.23%
- Changement Annuel
- -10.88%