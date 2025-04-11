报价部分
LBO: EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

28.84 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LBO汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点28.82和高点28.85进行交易。

关注EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

LBO新闻

常见问题解答

LBO股票今天的价格是多少？

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF股票今天的定价为28.84。它在28.82 - 28.85范围内交易，昨天的收盘价为28.81，交易量达到4。LBO的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF目前的价值为28.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.88%和USD。实时查看图表以跟踪LBO走势。

如何购买LBO股票？

您可以以28.84的当前价格购买EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF股票。订单通常设置在28.84或29.14附近，而4和0.07%显示市场活动。立即关注LBO的实时图表更新。

如何投资LBO股票？

投资EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF需要考虑年度范围25.59 - 35.33和当前价格28.84。许多人在以28.84或29.14下订单之前，会比较-0.31%和。实时查看LBO价格图表，了解每日变化。

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF的最高价格是35.33。在25.59 - 35.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF的绩效。

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF股票的最低价格是多少？

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF（LBO）的最低价格为25.59。将其与当前的28.84和25.59 - 35.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LBO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LBO股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.81和-10.88%中可见。

日范围
28.82 28.85
年范围
25.59 35.33
前一天收盘价
28.81
开盘价
28.82
卖价
28.84
买价
29.14
最低价
28.82
最高价
28.85
交易量
4
日变化
0.10%
月变化
-0.31%
6个月变化
-1.23%
年变化
-10.88%
06 十月, 星期一