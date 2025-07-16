CotaçõesSeções
Moedas / KXI
Voltar para Ações

KXI: iShares Global Consumer Staples ETF

64.05 USD 0.10 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KXI para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.78 e o mais alto foi 64.05.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Global Consumer Staples ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KXI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KXI hoje?

Hoje iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) está avaliado em 64.05. O instrumento é negociado dentro de 63.78 - 64.05, o fechamento de ontem foi 63.95, e o volume de negociação atingiu 92. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KXI em tempo real.

As ações de iShares Global Consumer Staples ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Global Consumer Staples ETF está avaliado em 64.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.73% e USD. Monitore os movimentos de KXI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KXI?

Você pode comprar ações de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) pelo preço atual 64.05. Ordens geralmente são executadas perto de 64.05 ou 64.35, enquanto 92 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KXI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KXI?

Investir em iShares Global Consumer Staples ETF envolve considerar a faixa anual 58.34 - 67.55 e o preço atual 64.05. Muitos comparam 0.00% e -3.00% antes de enviar ordens em 64.05 ou 64.35. Estude as mudanças diárias de preço de KXI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Global Consumer Staples ETF?

O maior preço de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) no último ano foi 67.55. As ações oscilaram bastante dentro de 58.34 - 67.55, e a comparação com 63.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Global Consumer Staples ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Global Consumer Staples ETF?

O menor preço de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) no ano foi 58.34. A comparação com o preço atual 64.05 e 58.34 - 67.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KXI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KXI?

No passado iShares Global Consumer Staples ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.95 e 1.73% após os eventos corporativos.

Faixa diária
63.78 64.05
Faixa anual
58.34 67.55
Fechamento anterior
63.95
Open
63.98
Bid
64.05
Ask
64.35
Low
63.78
High
64.05
Volume
92
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
0.00%
Mudança de 6 meses
-3.00%
Mudança anual
1.73%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.