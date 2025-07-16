- Visão do mercado
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF
A taxa do KXI para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.78 e o mais alto foi 64.05.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Global Consumer Staples ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KXI Notícias
- If the AI Bubble Bursts, Here Are Some Defensive ETFs to Consider
- Amazon Prime Day Ignites Battle Of Promotions
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- KXI: Safe But Sorry—The Case For Holding, Not Buying
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- KXI ETF: The Global Case For Consumer Staples (NYSEARCA:KXI)
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- My Thoughts About Those June Retail Sales
- Tariffs, Schmarriffs
- Retail Sales Up 0.6% In June, Better Than Expected
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KXI hoje?
Hoje iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) está avaliado em 64.05. O instrumento é negociado dentro de 63.78 - 64.05, o fechamento de ontem foi 63.95, e o volume de negociação atingiu 92. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KXI em tempo real.
As ações de iShares Global Consumer Staples ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Global Consumer Staples ETF está avaliado em 64.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.73% e USD. Monitore os movimentos de KXI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KXI?
Você pode comprar ações de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) pelo preço atual 64.05. Ordens geralmente são executadas perto de 64.05 ou 64.35, enquanto 92 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KXI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KXI?
Investir em iShares Global Consumer Staples ETF envolve considerar a faixa anual 58.34 - 67.55 e o preço atual 64.05. Muitos comparam 0.00% e -3.00% antes de enviar ordens em 64.05 ou 64.35. Estude as mudanças diárias de preço de KXI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Global Consumer Staples ETF?
O maior preço de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) no último ano foi 67.55. As ações oscilaram bastante dentro de 58.34 - 67.55, e a comparação com 63.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Global Consumer Staples ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Global Consumer Staples ETF?
O menor preço de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) no ano foi 58.34. A comparação com o preço atual 64.05 e 58.34 - 67.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KXI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KXI?
No passado iShares Global Consumer Staples ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.95 e 1.73% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 63.95
- Open
- 63.98
- Bid
- 64.05
- Ask
- 64.35
- Low
- 63.78
- High
- 64.05
- Volume
- 92
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -3.00%
- Mudança anual
- 1.73%
