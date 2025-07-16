- Aperçu
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF
Le taux de change de KXI a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.78 et à un maximum de 64.03.
Suivez la dynamique iShares Global Consumer Staples ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KXI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KXI aujourd'hui ?
L'action iShares Global Consumer Staples ETF est cotée à 64.03 aujourd'hui. Elle se négocie dans 63.78 - 64.03, a clôturé hier à 63.95 et son volume d'échange a atteint 87. Le graphique en temps réel du cours de KXI présente ces mises à jour.
L'action iShares Global Consumer Staples ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Global Consumer Staples ETF est actuellement valorisé à 64.03. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KXI.
Comment acheter des actions KXI ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Global Consumer Staples ETF au cours actuel de 64.03. Les ordres sont généralement placés à proximité de 64.03 ou de 64.33, le 87 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KXI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KXI ?
Investir dans iShares Global Consumer Staples ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 58.34 - 67.55 et le prix actuel 64.03. Beaucoup comparent -0.03% et -3.03% avant de passer des ordres à 64.03 ou 64.33. Consultez le graphique du cours de KXI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Global Consumer Staples ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Global Consumer Staples ETF l'année dernière était 67.55. Au cours de 58.34 - 67.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 63.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Global Consumer Staples ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Global Consumer Staples ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) sur l'année a été 58.34. Sa comparaison avec 64.03 et 58.34 - 67.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KXI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KXI a-t-elle été divisée ?
iShares Global Consumer Staples ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 63.95 et 1.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 63.95
- Ouverture
- 63.98
- Bid
- 64.03
- Ask
- 64.33
- Plus Bas
- 63.78
- Plus Haut
- 64.03
- Volume
- 87
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- -0.03%
- Changement à 6 Mois
- -3.03%
- Changement Annuel
- 1.70%
- Act
- 4.734%
- Fcst
- Prev
- 4.651%