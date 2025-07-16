KotasyonBölümler
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF

64.05 USD 0.10 (0.16%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KXI fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.78 ve Yüksek fiyatı olarak 64.05 aralığında işlem gördü.

iShares Global Consumer Staples ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

KXI haberleri

Sıkça sorulan sorular

KXI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi 64.05 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 63.78 - 64.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 63.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 92 değerine ulaştı. KXI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi şu anda 64.05 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.73% ve USD değerlerini izler. KXI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KXI hisse senedi nasıl alınır?

iShares Global Consumer Staples ETF hisselerini şu anki 64.05 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 64.05 ve Ask 64.35 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 92 ve günlük değişim oranı 0.11% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KXI fiyat hareketlerini takip edin.

KXI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 58.34 - 67.55 ve mevcut fiyatı 64.05 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 64.05 veya Ask 64.35 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı -3.00% değerlerini karşılaştırır. KXI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi yıllık olarak 67.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 58.34 - 67.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 63.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Global Consumer Staples ETF performansını takip edin.

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 58.34 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 64.05 ve hareket ettiği yıllık aralık 58.34 - 67.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KXI fiyat hareketlerini izleyin.

KXI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares Global Consumer Staples ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 63.95 ve yıllık değişim oranı 1.73% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
63.78 64.05
Yıllık aralık
58.34 67.55
Önceki kapanış
63.95
Açılış
63.98
Satış
64.05
Alış
64.35
Düşük
63.78
Yüksek
64.05
Hacim
92
Günlük değişim
0.16%
Aylık değişim
0.00%
6 aylık değişim
-3.00%
Yıllık değişim
1.73%
10 Ekim, Cuma
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
Beklenti
55.2
Önceki
55.1
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
49.8
Önceki
51.7
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.8%
Önceki
4.7%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.0%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
422
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
549
18:00
USD
Federal Bütçe Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​57.6 B
Önceki
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki