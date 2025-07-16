KXI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi 64.05 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 63.78 - 64.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 63.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 92 değerine ulaştı. KXI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi şu anda 64.05 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.73% ve USD değerlerini izler. KXI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

KXI hisse senedi nasıl alınır? iShares Global Consumer Staples ETF hisselerini şu anki 64.05 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 64.05 ve Ask 64.35 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 92 ve günlük değişim oranı 0.11% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte KXI fiyat hareketlerini takip edin.

KXI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 58.34 - 67.55 ve mevcut fiyatı 64.05 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 64.05 veya Ask 64.35 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı -3.00% değerlerini karşılaştırır. KXI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi yıllık olarak 67.55 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 58.34 - 67.55). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 63.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Global Consumer Staples ETF performansını takip edin.

iShares Global Consumer Staples ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 58.34 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 64.05 ve hareket ettiği yıllık aralık 58.34 - 67.55 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki KXI fiyat hareketlerini izleyin.