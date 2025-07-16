- Panorámica
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF
El tipo de cambio de KXI de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.78, mientras que el máximo ha alcanzado 64.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Global Consumer Staples ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KXI hoy?
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) se evalúa hoy en 64.05. El instrumento se negocia dentro de 63.78 - 64.05; el cierre de ayer ha sido 63.95 y el volumen comercial ha alcanzado 92. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KXI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Global Consumer Staples ETF?
iShares Global Consumer Staples ETF se evalúa actualmente en 64.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.73% y USD. Monitoree los movimientos de KXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KXI?
Puede comprar acciones de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) al precio actual de 64.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 64.05 o 64.35, mientras que 92 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KXI?
Invertir en iShares Global Consumer Staples ETF implica tener en cuenta el rango anual 58.34 - 67.55 y el precio actual 64.05. Muchos comparan 0.00% y -3.00% antes de colocar órdenes en 64.05 o 64.35. Estudie los cambios diarios de precios de KXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Global Consumer Staples ETF?
El precio más alto de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) en el último año ha sido 67.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 58.34 - 67.55, una comparación con 63.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Global Consumer Staples ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Global Consumer Staples ETF?
El precio más bajo de iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) para el año ha sido 58.34. La comparación con los actuales 64.05 y 58.34 - 67.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KXI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KXI?
En el pasado, iShares Global Consumer Staples ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 63.95 y 1.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 63.95
- Open
- 63.98
- Bid
- 64.05
- Ask
- 64.35
- Low
- 63.78
- High
- 64.05
- Volumen
- 92
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- -3.00%
- Cambio anual
- 1.73%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%