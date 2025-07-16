クォートセクション
通貨 / KXI
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF

64.05 USD 0.10 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KXIの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり63.78の安値と64.05の高値で取引されました。

iShares Global Consumer Staples ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KXI株の現在の価格は？

iShares Global Consumer Staples ETFの株価は本日64.05です。63.78 - 64.05内で取引され、前日の終値は63.95、取引量は92に達しました。KXIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Global Consumer Staples ETFの株は配当を出しますか？

iShares Global Consumer Staples ETFの現在の価格は64.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.73%やUSDにも注目します。KXIの動きはライブチャートで確認できます。

KXI株を買う方法は？

iShares Global Consumer Staples ETFの株は現在64.05で購入可能です。注文は通常64.05または64.35付近で行われ、92や0.11%が市場の動きを示します。KXIの最新情報はライブチャートで確認できます。

KXI株に投資する方法は？

iShares Global Consumer Staples ETFへの投資では、年間の値幅58.34 - 67.55と現在の64.05を考慮します。注文は多くの場合64.05や64.35で行われる前に、0.00%や-3.00%と比較されます。KXIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Global Consumer Staples ETFの株の最高値は？

iShares Global Consumer Staples ETFの過去1年の最高値は67.55でした。58.34 - 67.55内で株価は大きく変動し、63.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Consumer Staples ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Global Consumer Staples ETFの株の最低値は？

iShares Global Consumer Staples ETF(KXI)の年間最安値は58.34でした。現在の64.05や58.34 - 67.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KXIの動きはライブチャートで確認できます。

KXIの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Global Consumer Staples ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.95、1.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
63.78 64.05
1年のレンジ
58.34 67.55
以前の終値
63.95
始値
63.98
買値
64.05
買値
64.35
安値
63.78
高値
64.05
出来高
92
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
-3.00%
1年の変化
1.73%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待