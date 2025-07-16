- 概要
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF
KXIの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり63.78の安値と64.05の高値で取引されました。
iShares Global Consumer Staples ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KXI株の現在の価格は？
iShares Global Consumer Staples ETFの株価は本日64.05です。63.78 - 64.05内で取引され、前日の終値は63.95、取引量は92に達しました。KXIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Global Consumer Staples ETFの株は配当を出しますか？
iShares Global Consumer Staples ETFの現在の価格は64.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.73%やUSDにも注目します。KXIの動きはライブチャートで確認できます。
KXI株を買う方法は？
iShares Global Consumer Staples ETFの株は現在64.05で購入可能です。注文は通常64.05または64.35付近で行われ、92や0.11%が市場の動きを示します。KXIの最新情報はライブチャートで確認できます。
KXI株に投資する方法は？
iShares Global Consumer Staples ETFへの投資では、年間の値幅58.34 - 67.55と現在の64.05を考慮します。注文は多くの場合64.05や64.35で行われる前に、0.00%や-3.00%と比較されます。KXIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Global Consumer Staples ETFの株の最高値は？
iShares Global Consumer Staples ETFの過去1年の最高値は67.55でした。58.34 - 67.55内で株価は大きく変動し、63.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Consumer Staples ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Global Consumer Staples ETFの株の最低値は？
iShares Global Consumer Staples ETF(KXI)の年間最安値は58.34でした。現在の64.05や58.34 - 67.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KXIの動きはライブチャートで確認できます。
KXIの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Global Consumer Staples ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.95、1.73%に企業行動後の影響として反映されます。
