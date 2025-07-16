QuotazioniSezioni
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF

64.05 USD 0.10 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KXI ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.78 e ad un massimo di 64.05.

Segui le dinamiche di iShares Global Consumer Staples ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KXI oggi?

Oggi le azioni iShares Global Consumer Staples ETF sono prezzate a 64.05. Viene scambiato all'interno di 63.78 - 64.05, la chiusura di ieri è stata 63.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KXI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Global Consumer Staples ETF pagano dividendi?

iShares Global Consumer Staples ETF è attualmente valutato a 64.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.73% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KXI.

Come acquistare azioni KXI?

Puoi acquistare azioni iShares Global Consumer Staples ETF al prezzo attuale di 64.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 64.05 o 64.35, mentre 92 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KXI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KXI?

Investire in iShares Global Consumer Staples ETF implica considerare l'intervallo annuale 58.34 - 67.55 e il prezzo attuale 64.05. Molti confrontano 0.00% e -3.00% prima di effettuare ordini su 64.05 o 64.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KXI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Global Consumer Staples ETF?

Il prezzo massimo di iShares Global Consumer Staples ETF nell'ultimo anno è stato 67.55. All'interno di 58.34 - 67.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 63.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Global Consumer Staples ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Global Consumer Staples ETF?

Il prezzo più basso di iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) nel corso dell'anno è stato 58.34. Confrontandolo con gli attuali 64.05 e 58.34 - 67.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KXI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KXI?

iShares Global Consumer Staples ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 63.95 e 1.73%.

Intervallo Giornaliero
63.78 64.05
Intervallo Annuale
58.34 67.55
Chiusura Precedente
63.95
Apertura
63.98
Bid
64.05
Ask
64.35
Minimo
63.78
Massimo
64.05
Volume
92
Variazione giornaliera
0.16%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-3.00%
Variazione Annuale
1.73%
