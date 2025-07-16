报价部分
货币 / KXI
回到股票

KXI: iShares Global Consumer Staples ETF

64.05 USD 0.10 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KXI汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点63.78和高点64.05进行交易。

关注iShares Global Consumer Staples ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KXI新闻

常见问题解答

KXI股票今天的价格是多少？

iShares Global Consumer Staples ETF股票今天的定价为64.05。它在63.78 - 64.05范围内交易，昨天的收盘价为63.95，交易量达到92。KXI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Consumer Staples ETF股票是否支付股息？

iShares Global Consumer Staples ETF目前的价值为64.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪KXI走势。

如何购买KXI股票？

您可以以64.05的当前价格购买iShares Global Consumer Staples ETF股票。订单通常设置在64.05或64.35附近，而92和0.11%显示市场活动。立即关注KXI的实时图表更新。

如何投资KXI股票？

投资iShares Global Consumer Staples ETF需要考虑年度范围58.34 - 67.55和当前价格64.05。许多人在以64.05或64.35下订单之前，会比较0.00%和。实时查看KXI价格图表，了解每日变化。

iShares Global Consumer Staples ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Global Consumer Staples ETF的最高价格是67.55。在58.34 - 67.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Consumer Staples ETF的绩效。

iShares Global Consumer Staples ETF股票的最低价格是多少？

iShares Global Consumer Staples ETF（KXI）的最低价格为58.34。将其与当前的64.05和58.34 - 67.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KXI股票是什么时候拆分的？

iShares Global Consumer Staples ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.95和1.73%中可见。

日范围
63.78 64.05
年范围
58.34 67.55
前一天收盘价
63.95
开盘价
63.98
卖价
64.05
买价
64.35
最低价
63.78
最高价
64.05
交易量
92
日变化
0.16%
月变化
0.00%
6个月变化
-3.00%
年变化
1.73%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值