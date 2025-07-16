KXI: iShares Global Consumer Staples ETF
今日KXI汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点63.78和高点64.05进行交易。
关注iShares Global Consumer Staples ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KXI新闻
常见问题解答
KXI股票今天的价格是多少？
iShares Global Consumer Staples ETF股票今天的定价为64.05。它在63.78 - 64.05范围内交易，昨天的收盘价为63.95，交易量达到92。KXI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Global Consumer Staples ETF股票是否支付股息？
iShares Global Consumer Staples ETF目前的价值为64.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪KXI走势。
如何购买KXI股票？
您可以以64.05的当前价格购买iShares Global Consumer Staples ETF股票。订单通常设置在64.05或64.35附近，而92和0.11%显示市场活动。立即关注KXI的实时图表更新。
如何投资KXI股票？
投资iShares Global Consumer Staples ETF需要考虑年度范围58.34 - 67.55和当前价格64.05。许多人在以64.05或64.35下订单之前，会比较0.00%和。实时查看KXI价格图表，了解每日变化。
iShares Global Consumer Staples ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Global Consumer Staples ETF的最高价格是67.55。在58.34 - 67.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Consumer Staples ETF的绩效。
iShares Global Consumer Staples ETF股票的最低价格是多少？
iShares Global Consumer Staples ETF（KXI）的最低价格为58.34。将其与当前的64.05和58.34 - 67.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KXI股票是什么时候拆分的？
iShares Global Consumer Staples ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.95和1.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.95
- 开盘价
- 63.98
- 卖价
- 64.05
- 买价
- 64.35
- 最低价
- 63.78
- 最高价
- 64.05
- 交易量
- 92
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -3.00%
- 年变化
- 1.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
-
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值