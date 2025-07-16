KXI股票今天的价格是多少？ iShares Global Consumer Staples ETF股票今天的定价为64.05。它在63.78 - 64.05范围内交易，昨天的收盘价为63.95，交易量达到92。KXI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Consumer Staples ETF股票是否支付股息？ iShares Global Consumer Staples ETF目前的价值为64.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.73%和USD。实时查看图表以跟踪KXI走势。

如何购买KXI股票？ 您可以以64.05的当前价格购买iShares Global Consumer Staples ETF股票。订单通常设置在64.05或64.35附近，而92和0.11%显示市场活动。立即关注KXI的实时图表更新。

如何投资KXI股票？ 投资iShares Global Consumer Staples ETF需要考虑年度范围58.34 - 67.55和当前价格64.05。许多人在以64.05或64.35下订单之前，会比较0.00%和。实时查看KXI价格图表，了解每日变化。

iShares Global Consumer Staples ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Global Consumer Staples ETF的最高价格是67.55。在58.34 - 67.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Consumer Staples ETF的绩效。

iShares Global Consumer Staples ETF股票的最低价格是多少？ iShares Global Consumer Staples ETF（KXI）的最低价格为58.34。将其与当前的64.05和58.34 - 67.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。