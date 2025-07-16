- Übersicht
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF
Der Wechselkurs von KXI hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.78 bis zu einem Hoch von 64.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Global Consumer Staples ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KXI heute?
Die Aktie von iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) notiert heute bei 64.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 63.78 - 64.05 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.95 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von KXI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KXI Dividenden?
iShares Global Consumer Staples ETF wird derzeit mit 64.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KXI zu verfolgen.
Wie kaufe ich KXI-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) zum aktuellen Kurs von 64.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 64.05 oder 64.35 platziert, während 92 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KXI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KXI-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Global Consumer Staples ETF müssen die jährliche Spanne 58.34 - 67.55 und der aktuelle Kurs 64.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und -3.00%, bevor sie Orders zu 64.05 oder 64.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KXI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Global Consumer Staples ETF?
Der höchste Kurs von iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) im vergangenen Jahr lag bei 67.55. Innerhalb von 58.34 - 67.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Global Consumer Staples ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Global Consumer Staples ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) im Laufe des Jahres betrug 58.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 64.05 und der Spanne 58.34 - 67.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KXI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KXI statt?
iShares Global Consumer Staples ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.95 und 1.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.95
- Eröffnung
- 63.98
- Bid
- 64.05
- Ask
- 64.35
- Tief
- 63.78
- Hoch
- 64.05
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -3.00%
- Jahresänderung
- 1.73%
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%