64.05 USD 0.10 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KXI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.78, а максимальная — 64.05.

Следите за динамикой iShares Global Consumer Staples ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KXI сегодня?

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) сегодня оценивается на уровне 64.05. Инструмент торгуется в пределах 63.78 - 64.05, вчерашнее закрытие составило 63.95, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Consumer Staples ETF?

iShares Global Consumer Staples ETF в настоящее время оценивается в 64.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.73% и USD. Отслеживайте движения KXI на графике в реальном времени.

Как купить акции KXI?

Вы можете купить акции iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) по текущей цене 64.05. Ордера обычно размещаются около 64.05 или 64.35, тогда как 92 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KXI?

Инвестирование в iShares Global Consumer Staples ETF предполагает учет годового диапазона 58.34 - 67.55 и текущей цены 64.05. Многие сравнивают 0.00% и -3.00% перед размещением ордеров на 64.05 или 64.35. Изучайте ежедневные изменения цены KXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Consumer Staples ETF?

Самая высокая цена iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) за последний год составила 67.55. Акции заметно колебались в пределах 58.34 - 67.55, сравнение с 63.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Consumer Staples ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Consumer Staples ETF?

Самая низкая цена iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) за год составила 58.34. Сравнение с текущими 64.05 и 58.34 - 67.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KXI?

В прошлом iShares Global Consumer Staples ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.95 и 1.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.78 64.05
Годовой диапазон
58.34 67.55
Предыдущее закрытие
63.95
Open
63.98
Bid
64.05
Ask
64.35
Low
63.78
High
64.05
Объем
92
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.00%
Годовое изменение
1.73%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.