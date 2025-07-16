- Обзор рынка
KXI: iShares Global Consumer Staples ETF
Курс KXI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.78, а максимальная — 64.05.
Следите за динамикой iShares Global Consumer Staples ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KXI сегодня?
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) сегодня оценивается на уровне 64.05. Инструмент торгуется в пределах 63.78 - 64.05, вчерашнее закрытие составило 63.95, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Consumer Staples ETF?
iShares Global Consumer Staples ETF в настоящее время оценивается в 64.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.73% и USD. Отслеживайте движения KXI на графике в реальном времени.
Как купить акции KXI?
Вы можете купить акции iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) по текущей цене 64.05. Ордера обычно размещаются около 64.05 или 64.35, тогда как 92 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KXI?
Инвестирование в iShares Global Consumer Staples ETF предполагает учет годового диапазона 58.34 - 67.55 и текущей цены 64.05. Многие сравнивают 0.00% и -3.00% перед размещением ордеров на 64.05 или 64.35. Изучайте ежедневные изменения цены KXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Consumer Staples ETF?
Самая высокая цена iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) за последний год составила 67.55. Акции заметно колебались в пределах 58.34 - 67.55, сравнение с 63.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Consumer Staples ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Consumer Staples ETF?
Самая низкая цена iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) за год составила 58.34. Сравнение с текущими 64.05 и 58.34 - 67.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KXI?
В прошлом iShares Global Consumer Staples ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.95 и 1.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.95
- Open
- 63.98
- Bid
- 64.05
- Ask
- 64.35
- Low
- 63.78
- High
- 64.05
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -3.00%
- Годовое изменение
- 1.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.