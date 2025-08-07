Moedas / FUN
FUN: Cedar Fair, L.P
23.37 USD 0.16 (0.69%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FUN para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.13 e o mais alto foi 23.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Cedar Fair, L.P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
23.13 23.73
Faixa anual
21.30 49.75
- Fechamento anterior
- 23.21
- Open
- 23.60
- Bid
- 23.37
- Ask
- 23.67
- Low
- 23.13
- High
- 23.73
- Volume
- 612
- Mudança diária
- 0.69%
- Mudança mensal
- 4.33%
- Mudança de 6 meses
- -34.78%
- Mudança anual
- -41.84%
