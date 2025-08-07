クォートセクション
通貨 / FUN
FUN: Cedar Fair, L.P

22.81 USD 0.40 (1.72%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FUNの今日の為替レートは、-1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり22.67の安値と23.73の高値で取引されました。

Cedar Fair, L.Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.67 23.73
1年のレンジ
21.30 49.75
以前の終値
23.21
始値
23.60
買値
22.81
買値
23.11
安値
22.67
高値
23.73
出来高
3.841 K
1日の変化
-1.72%
1ヶ月の変化
1.83%
6ヶ月の変化
-36.34%
1年の変化
-43.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K