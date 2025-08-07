通貨 / FUN
FUN: Cedar Fair, L.P
22.81 USD 0.40 (1.72%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FUNの今日の為替レートは、-1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり22.67の安値と23.73の高値で取引されました。
Cedar Fair, L.Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUN News
- UBSがシックス・フラッグス株に対する「買い」評価を維持、来場者数の改善傾向を評価
- UBS reiterates Buy rating on Six Flags stock as attendance trends improve
- Six Flags Still Has An Attendance Problem (Rating Downgrade) (FUN)
- Six Flags Reaffirms Outlook As Attendance Strengthens And Season Pass Sales Accelerate - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- シックス・フラッグス、8月の入場者数が3%増加、需要回復の兆し
- Six Flags attendance rises 3% in August as demand rebounds
- シックス・フラッグス・エンターテイメント株、52週安値の21.41ドルを記録
- Six Flags Entertainment stock hits 52-week low at $21.41
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- Six Flags Entertainment stock price target lowered to $40 by Oppenheimer
- Truist Securities downgrades Six Flags stock to Hold on lower earnings outlook
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Camden predicts slight blended rent growth in Q3
- Six Flags stock price target lowered to $34 by UBS on weather impact
- Six Flags downgraded to ’BB-’ by S&P on weak performance
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Six Flags Entertainment Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Six Flags stock holds Buy rating at UBS despite weak Q2 results
- Morgan Stanley cuts Six Flags stock price target to $30 on lower guidance
- Six Flags stock price target lowered to $43 at Guggenheim on weather impact
- Goldman Sachs lowers Six Flags stock price target to $23 on structural challenges
- Jefferies downgrades Six Flags stock rating to Hold on leadership uncertainty
1日のレンジ
22.67 23.73
1年のレンジ
21.30 49.75
- 以前の終値
- 23.21
- 始値
- 23.60
- 買値
- 22.81
- 買値
- 23.11
- 安値
- 22.67
- 高値
- 23.73
- 出来高
- 3.841 K
- 1日の変化
- -1.72%
- 1ヶ月の変化
- 1.83%
- 6ヶ月の変化
- -36.34%
- 1年の変化
- -43.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K