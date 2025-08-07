Dövizler / FUN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FUN: Cedar Fair, L.P
22.32 USD 0.49 (2.15%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FUN fiyatı bugün -2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.31 ve Yüksek fiyatı olarak 23.25 aralığında işlem gördü.
Cedar Fair, L.P hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUN haberleri
- UBS, Six Flags hissesi için katılım eğilimlerinin iyileşmesiyle Alım tavsiyesini yineledi
- UBS reiterates Buy rating on Six Flags stock as attendance trends improve
- Six Flags Still Has An Attendance Problem (Rating Downgrade) (FUN)
- Six Flags Reaffirms Outlook As Attendance Strengthens And Season Pass Sales Accelerate - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Ağustos ayında Six Flags ziyaretçi sayısı talebin artmasıyla %3 yükseldi
- Six Flags attendance rises 3% in August as demand rebounds
- Six Flags Entertainment hissesi 21,41 dolar ile 52 haftalık dibe vurdu
- Six Flags Entertainment stock hits 52-week low at $21.41
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- Six Flags Entertainment stock price target lowered to $40 by Oppenheimer
- Truist Securities downgrades Six Flags stock to Hold on lower earnings outlook
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Camden predicts slight blended rent growth in Q3
- Six Flags stock price target lowered to $34 by UBS on weather impact
- Six Flags downgraded to ’BB-’ by S&P on weak performance
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Six Flags Entertainment Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Six Flags stock holds Buy rating at UBS despite weak Q2 results
- Morgan Stanley cuts Six Flags stock price target to $30 on lower guidance
- Six Flags stock price target lowered to $43 at Guggenheim on weather impact
- Goldman Sachs lowers Six Flags stock price target to $23 on structural challenges
- Jefferies downgrades Six Flags stock rating to Hold on leadership uncertainty
Günlük aralık
22.31 23.25
Yıllık aralık
21.30 49.75
- Önceki kapanış
- 22.81
- Açılış
- 22.59
- Satış
- 22.32
- Alış
- 22.62
- Düşük
- 22.31
- Yüksek
- 23.25
- Hacim
- 13.768 K
- Günlük değişim
- -2.15%
- Aylık değişim
- -0.36%
- 6 aylık değişim
- -37.71%
- Yıllık değişim
- -44.45%
21 Eylül, Pazar