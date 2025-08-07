Valute / FUN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FUN: Cedar Fair, L.P
22.32 USD 0.49 (2.15%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FUN ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.31 e ad un massimo di 23.25.
Segui le dinamiche di Cedar Fair, L.P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUN News
- UBS riconferma il rating Buy sulle azioni Six Flags con il miglioramento dell’affluenza
- UBS reiterates Buy rating on Six Flags stock as attendance trends improve
- Six Flags Still Has An Attendance Problem (Rating Downgrade) (FUN)
- Six Flags Reaffirms Outlook As Attendance Strengthens And Season Pass Sales Accelerate - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- L’affluenza a Six Flags aumenta del 3% ad agosto con la ripresa della domanda
- Six Flags attendance rises 3% in August as demand rebounds
- Le azioni di Six Flags Entertainment toccano il minimo di 52 settimane a $21,41
- Six Flags Entertainment stock hits 52-week low at $21.41
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- Six Flags Entertainment stock price target lowered to $40 by Oppenheimer
- Truist Securities downgrades Six Flags stock to Hold on lower earnings outlook
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Camden predicts slight blended rent growth in Q3
- Six Flags stock price target lowered to $34 by UBS on weather impact
- Six Flags downgraded to ’BB-’ by S&P on weak performance
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Six Flags Entertainment Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Six Flags stock holds Buy rating at UBS despite weak Q2 results
- Morgan Stanley cuts Six Flags stock price target to $30 on lower guidance
- Six Flags stock price target lowered to $43 at Guggenheim on weather impact
- Goldman Sachs lowers Six Flags stock price target to $23 on structural challenges
- Jefferies downgrades Six Flags stock rating to Hold on leadership uncertainty
Intervallo Giornaliero
22.31 23.25
Intervallo Annuale
21.30 49.75
- Chiusura Precedente
- 22.81
- Apertura
- 22.59
- Bid
- 22.32
- Ask
- 22.62
- Minimo
- 22.31
- Massimo
- 23.25
- Volume
- 13.768 K
- Variazione giornaliera
- -2.15%
- Variazione Mensile
- -0.36%
- Variazione Semestrale
- -37.71%
- Variazione Annuale
- -44.45%
20 settembre, sabato