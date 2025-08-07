Währungen / FUN
FUN: Cedar Fair, L.P
22.81 USD 0.40 (1.72%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FUN hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.67 bis zu einem Hoch von 23.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cedar Fair, L.P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FUN News
Tagesspanne
22.67 23.73
Jahresspanne
21.30 49.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.21
- Eröffnung
- 23.60
- Bid
- 22.81
- Ask
- 23.11
- Tief
- 22.67
- Hoch
- 23.73
- Volumen
- 3.841 K
- Tagesänderung
- -1.72%
- Monatsänderung
- 1.83%
- 6-Monatsänderung
- -36.34%
- Jahresänderung
- -43.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K