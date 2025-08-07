Divisas / FUN
FUN: Cedar Fair, L.P
23.21 USD 0.86 (3.57%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FUN de hoy ha cambiado un -3.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.17, mientras que el máximo ha alcanzado 24.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cedar Fair, L.P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FUN News
- UBS reitera calificación de Compra para acciones de Six Flags al mejorar tendencias de asistencia
- UBS reitera calificación de Compra para acciones de Six Flags tras mejora en asistencia
- UBS reiterates Buy rating on Six Flags stock as attendance trends improve
- Six Flags Still Has An Attendance Problem (Rating Downgrade) (FUN)
- Six Flags Reaffirms Outlook As Attendance Strengthens And Season Pass Sales Accelerate - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- La asistencia a Six Flags aumenta un 3% en agosto mientras la demanda se recupera
- Asistencia en Six Flags aumenta 3% en agosto por repunte de demanda
- Six Flags attendance rises 3% in August as demand rebounds
- Las acciones de Six Flags Entertainment tocan mínimos de 52 semanas a 21,41 dólares
- Acciones de Six Flags tocan mínimos de 52 semanas a $21.41
- Six Flags Entertainment stock hits 52-week low at $21.41
- Wells Fargo mejora la calificación de las acciones de EPR Properties tras la venta de terrenos a Genting Malasia
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- Six Flags Entertainment stock price target lowered to $40 by Oppenheimer
- Truist Securities downgrades Six Flags stock to Hold on lower earnings outlook
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Camden predicts slight blended rent growth in Q3
- Six Flags stock price target lowered to $34 by UBS on weather impact
- Six Flags downgraded to ’BB-’ by S&P on weak performance
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Six Flags Entertainment Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Six Flags stock holds Buy rating at UBS despite weak Q2 results
Rango diario
23.17 24.13
Rango anual
21.30 49.75
- Cierres anteriores
- 24.07
- Open
- 24.13
- Bid
- 23.21
- Ask
- 23.51
- Low
- 23.17
- High
- 24.13
- Volumen
- 5.298 K
- Cambio diario
- -3.57%
- Cambio mensual
- 3.62%
- Cambio a 6 meses
- -35.22%
- Cambio anual
- -42.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B