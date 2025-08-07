货币 / FUN
FUN: Cedar Fair, L.P
23.27 USD 0.80 (3.32%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FUN汇率已更改-3.32%。当日，交易品种以低点23.24和高点24.13进行交易。
关注Cedar Fair, L.P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
23.24 24.13
年范围
21.30 49.75
- 前一天收盘价
- 24.07
- 开盘价
- 24.13
- 卖价
- 23.27
- 买价
- 23.57
- 最低价
- 23.24
- 最高价
- 24.13
- 交易量
- 1.856 K
- 日变化
- -3.32%
- 月变化
- 3.88%
- 6个月变化
- -35.05%
- 年变化
- -42.09%
