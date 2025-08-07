Валюты / FUN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FUN: Cedar Fair, L.P
24.07 USD 0.04 (0.17%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FUN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.49, а максимальная — 24.34.
Следите за динамикой Cedar Fair, L.P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FUN
- UBS подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Six Flags на фоне улучшения посещаемости
- UBS reiterates Buy rating on Six Flags stock as attendance trends improve
- Six Flags Still Has An Attendance Problem (Rating Downgrade) (FUN)
- Six Flags Reaffirms Outlook As Attendance Strengthens And Season Pass Sales Accelerate - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Посещаемость Six Flags выросла на 3% в августе на фоне восстановления спроса
- Six Flags attendance rises 3% in August as demand rebounds
- Акции Six Flags Entertainment достигли 52-недельного минимума на уровне $21,41
- Six Flags Entertainment stock hits 52-week low at $21.41
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- Six Flags Entertainment stock price target lowered to $40 by Oppenheimer
- Truist Securities downgrades Six Flags stock to Hold on lower earnings outlook
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Camden predicts slight blended rent growth in Q3
- Six Flags stock price target lowered to $34 by UBS on weather impact
- Six Flags downgraded to ’BB-’ by S&P on weak performance
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Six Flags Entertainment Analysts Slash Their Forecasts After Q2 Results - Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- This Campbell's Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Fortinet (NASDAQ:FTNT)
- Six Flags stock holds Buy rating at UBS despite weak Q2 results
- Morgan Stanley cuts Six Flags stock price target to $30 on lower guidance
- Six Flags stock price target lowered to $43 at Guggenheim on weather impact
- Goldman Sachs lowers Six Flags stock price target to $23 on structural challenges
- Jefferies downgrades Six Flags stock rating to Hold on leadership uncertainty
Дневной диапазон
23.49 24.34
Годовой диапазон
21.30 49.75
- Предыдущее закрытие
- 24.11
- Open
- 24.26
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Low
- 23.49
- High
- 24.34
- Объем
- 4.715 K
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 7.46%
- 6-месячное изменение
- -32.82%
- Годовое изменение
- -40.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.