EZGO: EZGO Technologies Ltd
0.14 USD 0.01 (7.69%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EZGO para hoje mudou para 7.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.13 e o mais alto foi 0.15.
Veja a dinâmica do par de moedas EZGO Technologies Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EZGO Notícias
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Nasdaq grants EZGO Technologies additional 180 days to meet minimum bid price
Faixa diária
0.13 0.15
Faixa anual
0.11 1.47
- Fechamento anterior
- 0.13
- Open
- 0.13
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Low
- 0.13
- High
- 0.15
- Volume
- 1.374 K
- Mudança diária
- 7.69%
- Mudança mensal
- -26.32%
- Mudança de 6 meses
- -58.82%
- Mudança anual
- -90.00%
