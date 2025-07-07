Devises / EZGO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EZGO: EZGO Technologies Ltd
0.15 USD 0.01 (7.14%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EZGO a changé de 7.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.14 et à un maximum de 0.17.
Suivez la dynamique EZGO Technologies Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZGO Nouvelles
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Nasdaq grants EZGO Technologies additional 180 days to meet minimum bid price
Range quotidien
0.14 0.17
Range Annuel
0.11 1.47
- Clôture Précédente
- 0.14
- Ouverture
- 0.14
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Plus Bas
- 0.14
- Plus Haut
- 0.17
- Volume
- 2.924 K
- Changement quotidien
- 7.14%
- Changement Mensuel
- -21.05%
- Changement à 6 Mois
- -55.88%
- Changement Annuel
- -89.29%
20 septembre, samedi