Dövizler / EZGO
EZGO: EZGO Technologies Ltd
0.15 USD 0.01 (7.14%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EZGO fiyatı bugün 7.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.14 ve Yüksek fiyatı olarak 0.17 aralığında işlem gördü.
EZGO Technologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EZGO haberleri
- Nasdaq grants EZGO Technologies additional 180 days to meet minimum bid price
Günlük aralık
0.14 0.17
Yıllık aralık
0.11 1.47
- Önceki kapanış
- 0.14
- Açılış
- 0.14
- Satış
- 0.15
- Alış
- 0.45
- Düşük
- 0.14
- Yüksek
- 0.17
- Hacim
- 2.924 K
- Günlük değişim
- 7.14%
- Aylık değişim
- -21.05%
- 6 aylık değişim
- -55.88%
- Yıllık değişim
- -89.29%
21 Eylül, Pazar