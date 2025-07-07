Valute / EZGO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EZGO: EZGO Technologies Ltd
0.15 USD 0.01 (7.14%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EZGO ha avuto una variazione del 7.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14 e ad un massimo di 0.17.
Segui le dinamiche di EZGO Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZGO News
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Nasdaq grants EZGO Technologies additional 180 days to meet minimum bid price
Intervallo Giornaliero
0.14 0.17
Intervallo Annuale
0.11 1.47
- Chiusura Precedente
- 0.14
- Apertura
- 0.14
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Minimo
- 0.14
- Massimo
- 0.17
- Volume
- 2.924 K
- Variazione giornaliera
- 7.14%
- Variazione Mensile
- -21.05%
- Variazione Semestrale
- -55.88%
- Variazione Annuale
- -89.29%
21 settembre, domenica