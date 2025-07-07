QuotazioniSezioni
EZGO
EZGO: EZGO Technologies Ltd

0.15 USD 0.01 (7.14%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EZGO ha avuto una variazione del 7.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.14 e ad un massimo di 0.17.

Segui le dinamiche di EZGO Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.14 0.17
Intervallo Annuale
0.11 1.47
Chiusura Precedente
0.14
Apertura
0.14
Bid
0.15
Ask
0.45
Minimo
0.14
Massimo
0.17
Volume
2.924 K
Variazione giornaliera
7.14%
Variazione Mensile
-21.05%
Variazione Semestrale
-55.88%
Variazione Annuale
-89.29%
21 settembre, domenica