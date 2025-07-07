通貨 / EZGO
EZGO: EZGO Technologies Ltd
0.14 USD 0.01 (7.69%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EZGOの今日の為替レートは、7.69%変化しました。日中、通貨は1あたり0.13の安値と0.15の高値で取引されました。
EZGO Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EZGO News
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Nasdaq grants EZGO Technologies additional 180 days to meet minimum bid price
1日のレンジ
0.13 0.15
1年のレンジ
0.11 1.47
- 以前の終値
- 0.13
- 始値
- 0.13
- 買値
- 0.14
- 買値
- 0.44
- 安値
- 0.13
- 高値
- 0.15
- 出来高
- 1.374 K
- 1日の変化
- 7.69%
- 1ヶ月の変化
- -26.32%
- 6ヶ月の変化
- -58.82%
- 1年の変化
- -90.00%
