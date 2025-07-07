Währungen / EZGO
EZGO: EZGO Technologies Ltd
0.15 USD 0.01 (7.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EZGO hat sich für heute um 7.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.14 bis zu einem Hoch von 0.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die EZGO Technologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EZGO News
- Nasdaq grants EZGO Technologies additional 180 days to meet minimum bid price
Tagesspanne
0.14 0.17
Jahresspanne
0.11 1.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.14
- Eröffnung
- 0.14
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Tief
- 0.14
- Hoch
- 0.17
- Volumen
- 2.749 K
- Tagesänderung
- 7.14%
- Monatsänderung
- -21.05%
- 6-Monatsänderung
- -55.88%
- Jahresänderung
- -89.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K