货币 / EZGO
EZGO: EZGO Technologies Ltd
0.13 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EZGO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.13和高点0.13进行交易。
关注EZGO Technologies Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZGO新闻
- US Stocks Mixed; Nvidia Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Nasdaq grants EZGO Technologies additional 180 days to meet minimum bid price
日范围
0.13 0.13
年范围
0.11 1.47
- 前一天收盘价
- 0.13
- 开盘价
- 0.13
- 卖价
- 0.13
- 买价
- 0.43
- 最低价
- 0.13
- 最高价
- 0.13
- 交易量
- 147
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -31.58%
- 6个月变化
- -61.76%
- 年变化
- -90.71%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值