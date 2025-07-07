Валюты / EZGO
EZGO: EZGO Technologies Ltd
0.13 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EZGO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.12, а максимальная — 0.14.
Следите за динамикой EZGO Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EZGO
Дневной диапазон
0.12 0.14
Годовой диапазон
0.11 1.47
- Предыдущее закрытие
- 0.13
- Open
- 0.14
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- Low
- 0.12
- High
- 0.14
- Объем
- 1.006 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -31.58%
- 6-месячное изменение
- -61.76%
- Годовое изменение
- -90.71%
