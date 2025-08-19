Moedas / DAY
DAY: Dayforce Inc
69.00 USD 0.37 (0.54%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAY para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.83 e o mais alto foi 69.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Dayforce Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DAY Notícias
- Elliott Just Dropped $2B on This Beaten-Down AI Stock--Here's Why It's Suddenly Soaring
- Workday to acquire AI firm Sana for $1.1 billion
- Global Private Equity Deal Value Climbs 10% YOY In August
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Mizuho downgrades Dayforce stock to Neutral following Thoma Bravo deal
- This Gap Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Gap (NYSE:GAP), Dayforce (NYSE:DAY)
- This Ulta Beauty Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Dayforce (NYSE:DAY), ESAB (NYSE:ESAB)
- The software slowdown continues, as Workday’s stock falls after earnings spook Wall Street
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Lifted as Analysts Applaud $12.3B Thoma Bravo Deal - TipRanks.com
- Thoma Bravo to take Dayforce stock private at $70 per share
- Dayforce’s stock wasn’t getting enough love, so Thoma Bravo stepped in with $12 billion
- BMO Capital downgrades Dayforce stock to Market Perform after Thoma Bravo deal
- Dayforce stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo offer
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Thoma Bravo to acquire Dayforce in $12.3 billion all-cash deal
- Dayforce to be acquired by Thoma Bravo in $12.3 billion deal
- $11 Billion Power Move? Thoma Bravo Targets Dayforce in One of Its Biggest Tech Deals Ever
- 7 Hot Stocks Take Over As Palantir Drops In Troubling Sell-Off
- Dayforce stock rises after confirming takeover talks with Thoma Bravo
- Thoma Bravo in advanced talks to acquire Dayforce stock, UBS reiterates Buy
- Dayforce stock rating reiterated at Outperform by BMO amid acquisition rumors
- Piper Sandler initiates Dayforce stock with Overweight rating on Ojemda potential
Faixa diária
68.83 69.01
Faixa anual
48.01 82.68
- Fechamento anterior
- 68.63
- Open
- 68.90
- Bid
- 69.00
- Ask
- 69.30
- Low
- 68.83
- High
- 69.01
- Volume
- 100
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- -0.68%
- Mudança de 6 meses
- 18.72%
- Mudança anual
- 13.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh