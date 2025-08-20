QuotazioniSezioni
Valute / DAY
Tornare a Azioni

DAY: Dayforce Inc

68.82 USD 0.14 (0.20%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAY ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.77 e ad un massimo di 68.92.

Segui le dinamiche di Dayforce Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAY News

Intervallo Giornaliero
68.77 68.92
Intervallo Annuale
48.01 82.68
Chiusura Precedente
68.96
Apertura
68.88
Bid
68.82
Ask
69.12
Minimo
68.77
Massimo
68.92
Volume
2.586 K
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
-0.94%
Variazione Semestrale
18.41%
Variazione Annuale
13.02%
20 settembre, sabato