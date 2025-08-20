Valute / DAY
DAY: Dayforce Inc
68.82 USD 0.14 (0.20%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DAY ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.77 e ad un massimo di 68.92.
Segui le dinamiche di Dayforce Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DAY News
- Stifel cuts Dayforce to Hold on Thoma Bravo’s $70 bid
- Stifel declassa il titolo Dayforce a Hold mentre emergono i dettagli dell’accordo con Thoma Bravo
- Stifel downgrades Dayforce stock to Hold as Thoma Bravo deal details emerge
- Elliott Just Dropped $2B on This Beaten-Down AI Stock--Here's Why It's Suddenly Soaring
- Workday to acquire AI firm Sana for $1.1 billion
- Global Private Equity Deal Value Climbs 10% YOY In August
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Mizuho downgrades Dayforce stock to Neutral following Thoma Bravo deal
- This Gap Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Gap (NYSE:GAP), Dayforce (NYSE:DAY)
- This Ulta Beauty Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Dayforce (NYSE:DAY), ESAB (NYSE:ESAB)
- The software slowdown continues, as Workday’s stock falls after earnings spook Wall Street
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Lifted as Analysts Applaud $12.3B Thoma Bravo Deal - TipRanks.com
- Thoma Bravo to take Dayforce stock private at $70 per share
- Dayforce’s stock wasn’t getting enough love, so Thoma Bravo stepped in with $12 billion
- BMO Capital downgrades Dayforce stock to Market Perform after Thoma Bravo deal
- Dayforce stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo offer
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Thoma Bravo to acquire Dayforce in $12.3 billion all-cash deal
- Dayforce to be acquired by Thoma Bravo in $12.3 billion deal
- $11 Billion Power Move? Thoma Bravo Targets Dayforce in One of Its Biggest Tech Deals Ever
- 7 Hot Stocks Take Over As Palantir Drops In Troubling Sell-Off
- Dayforce stock rises after confirming takeover talks with Thoma Bravo
Intervallo Giornaliero
68.77 68.92
Intervallo Annuale
48.01 82.68
- Chiusura Precedente
- 68.96
- Apertura
- 68.88
- Bid
- 68.82
- Ask
- 69.12
- Minimo
- 68.77
- Massimo
- 68.92
- Volume
- 2.586 K
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- -0.94%
- Variazione Semestrale
- 18.41%
- Variazione Annuale
- 13.02%
20 settembre, sabato